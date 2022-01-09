Телескоп NASA сфотографировал «снежинки» в созвездии Единорога

Космический телескоп NASA «Чандра» изучает скопление звезд в созвездии Единорога.

Об этом сообщается в Twitter телескопа.

«Чандра» сфотографировал группу молодых звезд в звездообразующем облаке NGC 2264. Ученые его назвали «Скопление снежинок», потому что посчитали его похожим на рисунок снежинки.

Эту группу звезд открыл в 1784 году астроном Уильям Гершель, она находится на расстоянии примерно 2400-2600 световых лет от Земли.

Напомним, ранее телескоп «Чандра» показал красочное фото из созвездия Золотая рыба.