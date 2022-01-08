В Николаеве полиция забрала мартышку у «фотографов» на Соборной – животное отправили в зоопарк

В Николаеве 8 января полиция отобрала обезьяну у мужчин, которые эксплуатировали это животное на улице Соборной.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, ранее в центре Николаева трое молодых людей предлагали за деньги сфотографироваться с ручными карликовыми мартышками. Ранее один из них предлагал прохожим сфотографироваться с краснокнижным орлом. При этом и мартышку, и орла по несколько часов держали на морозе.

В разговоре с журналистами «фотографы» начали хамить, тогда на место инцидента вызвали сотрудников полиции, после чего животных вместе с парнями отвезли в отделение для проверки документов. Впоследствии их отпустили.

С этого времени количество жалоб от горожан выросло, и полиция решила изъять мартышку у парней. Животное доставили в Николаевский зоопарк, где им займутся специалисты. В полиции предупредили, что будут изымать и других животных – обезьян или орлов – если тех будут эксплуатировать указанные люди.

Отметим, согласно статье 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», запрещается попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными.