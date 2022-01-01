На Николаевщине похолодает из-за антициклона Бернард – в среду ожидают до минус 12 градусов

В Николаевской области с 11 января понизится температура воздуха.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Утром 9 января наблюдались туманы и гололедица. На севере области образовался снежный покров высотой до 4 сантиметров.

Начиная с понедельника, характер погоды станет меняться. 10 января местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью около 0, днем ​​0-5 градусов тепла.

Во вторник, 11 января, начнется вторжение холодной воздушной массы из Скандинавии. Антициклон Бернард принесет понижение температуры. 11 января температура ночью и утром будет около 0. В течение дня она станет снижаться. Утром 12 января температура снизится до 6-11 градусов мороза, днем ​​будет 2-7 градусов мороза. Похолодание будет сопровождать порывистый северный ветер. 13 января погода останется морозной, а ветер ослабнет.

Похолодание окажется непродолжительным и к концу недели температура повысится на 4-6 градуса.