СПЕЦТЕМА: Срок действия Covid-сертификатов о вакцинации сократят до 270 дней

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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13:48 Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней, заявила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

После того как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев, в Украине также планируют принять такое решение. Это может случиться уже после 10 января 2022 года. Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич пишет "Укринформ". В Минздраве ожидают официальное решение от стран ЕС о сокращении действия ковид-документов, которое будет обнародовано с 10 января 2022 года. После этого планируется внедрение этого решения и в Украине. По словам Карчевич, если говорить о сокращении срока действия сертификата с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут в страны ЕС, их уже сгенерированные документы будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС. Она добавила, что если у гражданина срок действия COVID-сертификата, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

12:46 В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщается трансляции аппаратного совещания в горсовете Одессы.

Известно, что больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу. Как сообщили в горсовете, сейчас члены семьи заболевшего находятся дома. — Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники, — добавляют в горсовете. Напомним, первый случай нового штамма коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.

12:35 В некоторых районах китайского города Тяньцзиня местные власти ввели полный локдаун из-за вспышек заражения коронавирусом, в том числе штаммом COVID-19 "омикрон".

Семьям разрешено выбрать одного человека, который может ежедневно выходить из дома за продовольствием. На территориях, которые назвали профилактическими зонами, жителям не разрешено выходить за пределы ближайших окрестностей.

Кроме того, остановлено движение поездов и автобусов на маршруте Тяньцзинь-Пекин. Жителям можно покидать город только в случае появления неотложных дел за его пределами.

Ранее власти Китая сообщили о выявлении в стране нескольких случаев заражения "омикроном", большинство из которых у людей, прибывших из-за границы и изолированных.

10:33 В Украине у двух областей ухудшились показатели, из-за чего они теперь соответствуют «оранжевой» зоне. У Херсонской области превышен показатель уровня госпитализации, а у Сумской незначительно превышен коэффицент выявления новых случаев.

08:21 За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41), сообщили в Минздраве.

20 376 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 064 человека; летальных исходов – 86; выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 704 442 человека; выздоровели – 3 514 786 человек; летальных исходов – 97 325; проведено ПЦР-тестов – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: