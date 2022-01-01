СПЕЦТЕМА: Срок действия Covid-сертификатов о вакцинации сократят до 270 дней

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10.01.2022 13:48

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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13:48 Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней, заявила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

После того как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев, в Украине также планируют принять такое решение. Это может случиться уже после 10 января 2022 года.

Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич пишет "Укринформ".

В Минздраве ожидают официальное решение от стран ЕС о сокращении действия ковид-документов, которое будет обнародовано с 10 января 2022 года. После этого планируется внедрение этого решения и в Украине.

По словам Карчевич, если говорить о сокращении срока действия сертификата с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут в страны ЕС, их уже сгенерированные документы будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС.

Она добавила, что если у гражданина срок действия COVID-сертификата, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

12:46 В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщается трансляции аппаратного совещания в горсовете Одессы.

Известно, что больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу.

Как сообщили в горсовете, сейчас члены семьи заболевшего находятся дома.

— Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники, — добавляют в горсовете.

Напомним, первый случай нового штамма коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.

12:35 В некоторых районах китайского города Тяньцзиня местные власти ввели полный локдаун из-за вспышек заражения коронавирусом, в том числе штаммом COVID-19 "омикрон".

Семьям разрешено выбрать одного человека, который может ежедневно выходить из дома за продовольствием. На территориях, которые назвали профилактическими зонами, жителям не разрешено выходить за пределы ближайших окрестностей.

Кроме того, остановлено движение поездов и автобусов на маршруте Тяньцзинь-Пекин. Жителям можно покидать город только в случае появления неотложных дел за его пределами.

Ранее власти Китая сообщили о выявлении в стране нескольких случаев заражения "омикроном", большинство из которых у людей, прибывших из-за границы и изолированных.

10:33 В Украине у двух областей ухудшились показатели, из-за чего они теперь соответствуют «оранжевой» зоне. У Херсонской области превышен показатель уровня госпитализации, а у Сумской незначительно превышен коэффицент выявления новых случаев.

08:21 За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41), сообщили в Минздраве.

20 376 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 064 человека; летальных исходов – 86; выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 704 442 человека; выздоровели – 3 514 786 человек; летальных исходов – 97 325; проведено ПЦР-тестов – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3704442

1969

97325

86

3514786

3517

92331

242,4

м. Київ

338632

398

8302

5

318444

282

11886

400,9

Вінницька

113877

74

3191

14

106222

168

4464

290,0

Волинська

104242

48

2201

0

100605

57

1436

139,4

Дніпропетровська

243422

49

8942

5

231716

256

2764

87,4

Донецька

169046

8

5181

5

161538

360

2327

123,9

Житомирська

141714

43

3284

1

135773

30

2657

220,7

Закарпатська

89029

61

2438

7

81589

219

5002

399,3

Запорізька

182976

19

5363

8

176588

86

1025

61,0

Івано-Франківська

129198

77

3125

0

121212

47

4861

356,0

Київська

187180

135

4720

0

177400

78

5060

284,0

Кіровоградська

33564

50

1555

2

30168

65

1841

198,3

Луганська

60178

13

2224

0

56947

35

1007

149,8

Львівська

222550

130

6061

6

210137

128

6352

253,4

Миколаївська

116154

36

3318

2

110666

86

2170

194,5

Одеська

241909

113

5608

0

227372

741

8929

376,2

Полтавська

141897

109

3806

10

134037

127

4054

293,5

Рівненська

128374

31

2297

3

124715

3

1362

118,3

Сумська

132431

102

2861

1

126806

49

2764

260,0

Тернопільська

108806

60

2155

5

103832

74

2819

272,1

Харківська

245438

192

6420

3

232382

210

6636

250,5

Херсонська

79283

12

2708

2

75576

60

999

97,6

Хмельницька

148148

14

3369

2

141165

26

3614

288,9

Черкаська

130220

83

2674

3

123338

283

4208

354,6

Чернівецька

120319

87

3037

2

115722

47

1560

173,4

Чернігівська

95855

25

2485

0

90836

0

2534

256,9
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