ДЖКХ Николаева без решения сессии хочет передать зеленые зоны на баланс КП «Парки» – месяц назад это уже сделало управление коммимущества

На заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, которое запланировано на 12 января, выносят проект решения, которым предлагается передать все парки, зеленые зоны и скверы на баланс КП «Николаевские парки».

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевской мэрии.

Субъектом представления указанного проекта решения является департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в лице замдиректора департамента ЖКХ – начальника управления коммунального хозяйства города Натальи Осецкой.

Указывается, что решение принимается по исполнению требований Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 № 105, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 27.07.2006.

Членам исполкома предлагается внести изменения в решение исполкома Николаевского городского совета от 26 августа 2020 года № 698 «О закреплении объектов благоустройства города за исполнительными органами Николаевского городского совета». В принятом проекте решения все объекты зеленого хозяйства были закреплены либо за Департаментом ЖКХ, либо за администрациями районов.

Внеся изменения в проект решения, на балансе ДЖКХ останутся сквер «Солдата», «Манганариевский» и «Николаевский», а также Соборная площадь. А КП «Николаевские парки» передают все оставшиеся зеленые зоны, скверы, парки и другие объекты, которые ранее были на балансе ДЖКХ и районных администраций.

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Отметим, что в декабре 2021 года стало известно, что у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. По словам первого вице-мэра Виталия Лукова, это стало возможным благодаря приказу управления коммунальной собственности.

Как известно, КП «Николаевские парки» уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен. При этом, коммунальное предприятие не будет полноценным исполнителем работ по озеленению, а будет выполнять функции заказчика, как это ранее делали администрации районов и ДЖКХ.

Также КП «Николаевские парки» без решения сессии объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».

В частности, мэр Николаева заявил, что передать все зеленые зоны на КП «Парки» решили по примеру Мариуполя, но первое время содержать их будет все равно ДЖКХ.