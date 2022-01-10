На Николаевщине за сутки обнаружили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 86 человек, два пациента умерло

В Николаевской области за сутки, по данным на 10 января, зафиксировано 116154 (+36) новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 68878 (+13); - Первомайск – 6754 (+13); - Южноукраинск – 3728 (+2); - Вознесенск – 2635; - Очаков – 1865. - другие ОТГ и районы – 8.

Заболевание COVID-19 установлено в 3004 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных за сутки – 86, всего – 110666.

Умерло от последствий COVID-19 – 3318, за сутки – 2.

На стационарном лечении сейчас находится 439 человек, больных COVID-19 или с подозрением:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 19 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 69 больных и 14 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 32 больных и 5 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 15 больных и 15 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 37 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 38 больных; в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 22 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 14 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 6 больных;

- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 8 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 21 больной и 3 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 9 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 5 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 2 больных и 27 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 23 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 10.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 106,21 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,34% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 531,21 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 28,81 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 9,91% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – 16,72% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 10.01.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,88%.