В рамках всеукраинской компании известные жители Николаева призвали горожан вакцинироваться

Министерство здравоохранения Украины совместно с Красным Крестом Украины запустили всеукраинскую информационную кампанию по вакцинации, в которой приняли участие николаевцы. Так, в видеообращении выступил генеральный директор ООО «Нибулон» Алексей Вадатурский, депутат городского совета от «Слуги Народа» Юрий Степанец и основатель общественной организации «МрійДій», предприниматель Максим Бревда.

Соответствующий видеоролик на странице в Facebook опубликовал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

В свою очередь известные жители Николаева призвали всех горожан не медлить и пройти полный курс вакцинации.

«Вакцинация позволяет работать предприятиям и предпринимателям, позволяет иметь активную социальную жизнь, а самое главное защищает здоровье каждого из нас», - говорится в сообщении.

В Николаевской области работают 22 мобильных бригады, 112 стационарных пунктов прививок и 19 центров массовой вакцинации.

Просмотреть адреса доступных центров и пунктов прививки по всей области можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.