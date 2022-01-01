«Противостояние» в «инфекционке»: И.о. директора вызвала полицию из-за замдиректора, которая пришла на работу пьяной

Ярослава Студзинская с адвокатом Ростиславом Филевским (слева) и представителем полиции В понедельник, 10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжаются противостояния между новым и старым руководством больницы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

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11:19 Административный персонал больницы по прежнему саботирует рабочий процесс и отказывается от выполнения должностных обязанностей. В частности, они закрыли приемное отделение и отделение №3 на ключ и не пускают никого из нового руководства.

Председатель профсоюзной организации «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Игорь Гаврилишин сказал, что таким образом и.о. директора инфекционки Ярославе Студзинской выражают протест.

Также известно, что с утра в учреждении был заместитель исполняющей обязанности главы облздрава с целью наладить и организовать работу в медучреждении, однако его усилия ни к чему не привели.

Отметим, что на территории больницы присутствуют депутаты Николаевского областного совета от фракции «Слуга Народа» Игорь Кич и Антон Табунщик, а также депутат от «ОПЗЖ» Вадим Олабин.

11:12 Ярослава Студзинская вместе с юристом КНП Ростиславом Филевским дали поручение бухгалтерии подготовить документацию на выплату зарплат. Длительное время сотрудники бухгалтерии отказывались выполнять поставленную задачу, аргументируя это тем, что будут общаться только в присутствии своих адвокатов, и указывая на то, что у них нет необходимых документов для выполнения задачи.

10:44 Новоназначенная исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Ярослава Студзинская вызвала полицию по причине того, что замдиректора по финансово-экономическим вопросам Анна Шабардина пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения.

«10 января в 09:00 установлено пребывание на рабочем месте замдиректора по финансово-экономическим вопросам Анна Шабардина с явными признаками алкогольного опьянения, характерный резкий запах алкоголя с ротовой полости, тремор рук, невнятные высказывания в речи», - указывается в соответствующем акте.

Также отмечается, что Анна Шабардина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Кроме этого, она отказалась предоставить письменные объяснения по этому поводу.

В распоряжении Преступности.НЕТ также есть видео разговора с Анной Шабардиной, на котором юрист предприятия Ростислав Филевский, которого уполномочила Ярослав Студзинская, указывает на то, что данная ситуация позволяет уволить Шабардину. В тоже время ее защищают экс-директор больницы Светлана Федорова и председатель профсоюзной организации «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Игорь Гаврилишин. На еще одном видео зафиксировано, что Шабардина отказывается от дачи письменных объяснений.

Напомним, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.