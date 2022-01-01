Глава МИД Германии назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и это, по ее словам, является причиной приостановки процесса его сертификации.

Об этом она заявила в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 10 января, передает eadaily.com.

- Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток — 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен, — заявила глава МИД ФРГ.

По версии Бербок, вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер. Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому «в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ считает, что «политическая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить всем в Европе — независимо от уровня доходов — электричество и отопление».

- Поэтому необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость, — полагает она.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/01/10/berbok-severnyy-potok-2-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam-evrosoyuzaросил Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2».

Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток - 2». Министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Северный поток - 2» взяткой Кремля для Европы.

А вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода «Северный поток – 2» и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.