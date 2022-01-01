«Мотор Сич» начала продажу билетов на авиарейс «Николаев – Киев»

Авиакомпания «Мотор Сич» запускает полеты на рейсе «Николаев-Киев». Билеты уже есть в продаже.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С 16 января новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Николаева в Киев будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Авиабилеты доступны на сайте «Мотор Сич» и в туристических агентствах.

На сайте авиакомпании указано, что стоимость перелета на рейсе «Николаев-Киев» составляет около 1200-300 гривен, а рейса в обе стороны - до 2599 гривен, в зависимости от тарифа даты заказа.

Напомним, «Мотор Сич» получила разрешение на эксплуатацию двух направлений из Николаева - кроме полетов в Киев ведутся переговоры о запуске рейсов во Львов.