Синоптики уточнили прогноз для Николаевской области, может похолодать до минус 15 градусов

Николаевский гидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие дни в Николаевской области ощутимо похолодает, но погода будет без осадков.

Об этом сообщается на странице гидрометцентра в Facebook.

Напомним, что Николаевщина попадет под влияние антициклона Бернард, чем и вызвано похолодание.

Температура по области ближайшей ночью составит 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Николаеве ночью 3-5 градусов мороза, днем около 0.

В среду и четверг будет происходить дальнейшее снижение температуры: ночью 12 января до 5-10 градусов мороза, 13 января – до 10-15 градусов мороза, днем до 2-7 градусов мороза. Ветер северный, порывистый.