В Англии обнаружили самый большой скелет ихтиозавра – огромной древней рептилии

В Великобритании, на территории водохранилища Ратленд-Уотер, обнаружили окаменелые останки доисторического морского животного.

Об этом сообщает The Guardian.

Скелет найденного ихтиозавра имеет длину 10 метров, его череп весит около тонны, а жила эта морская рептилия примерно 180 млн лет назад. На данный момент это является самой крупной и наиболее полной окаменелостью такого рода, когда-либо найденной в Великобритании.

Окаменелые останки обнаружил Джо Дэвис из Фонда дикой природы Лестершира и Ратленда во время планового осушения острова в лагуне водохранилища. Палеонтолог Дин Ломакс назвал это событие поистине беспрецедентным открытием:

- Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавра, найденных в Великобритании, удивительно думать, что ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в Великобритании. Это поистине беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в истории британской палеонтологии, - отметил Ломакс.

Стоит отметить, что ихтиозавров иногда называют морскими драконами из-за того, что у них были большие зубы и огромные глаза.

Напомним, что ранее в Бразилии нашли гнездо с яйцами динозавра возрастом 60 миллионов лет.