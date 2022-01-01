Подсанкционного «вора в законе» «Пана» лишили статуса беженца – он дал поддельные «письма поддержки» николаевских ОО за якобы помощь АТО

Российский «вор в законе» Виктор Панюшин, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности, чтобы возобновить в Украине статус беженца предоставил миграционной службе для этого благодарности николаевских общественных организаций. Однако они оказались поддельными.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Окружного административного суда Киева.

В ноябре 2019 года Панюшин обратился в Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области с письменным заявлением о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. 23 марта 2020 года его признали беженцем, как лицо, которое «имеет в полной мере обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаками политических убеждений и принадлежности к определенной социальной группе».

Миграционщикам Панюшин пояснил, что в прошлом был криминальным авторитетом, «вором в законе». Начиная с 2010 года по личным убеждениям покончил с уголовной деятельностью, при этом продолжал постоянно пребывать под «контролем и надзором» правоохранительных структур и спецслужб РФ. Пашинян заявлял, что его пытались втягивать в политические процессы и привлекать в предвыборные кампании правящей в РФ партии.

Также по его словам, в 2011 году он отказался от такого сотрудничества и российские правоохранительные структуры якобы сфальсифицировали против него дело о распространении наркотиков и использовании поддельных документов, за что ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы, чтобы «устранить» его из политической и гражданской жизнь РФ.

Кроме того, по утверждению Панюшина, после освобождения из мест лишения свободы в 2012 году его якобы продолжили преследовать. «Вора в законе» неоднократно «безосновательно» задерживали, проводили обыски, в том числе и у родственников, за ним велась слежка. Как Панюшин объяснил в миграционной службе, причиной для таких действий российских правоохранительных органов стали в том числе и его выезды в Украину, где он «был вынужден скрываться, в том числе по поддельным документам». Такой образ жизни он вел до 2014 года. Далее, после аннексии Крыма и оккупации российскими военными части территорий Донбасса, он якобы занялся волонтерской деятельностью в поддержку Украины. В 2017 года, задолго президентских выборов в РФ, его якобы снова пытались привлечь к политической жизни в России и усилили давление. Панюшин отказал правоохранительным органам в таком «сотрудничестве», после чего, как утверждает «вор в законе», на него снова завели дела в связи с его прошлой уголовной деятельностью. Как рассказал в миграционной службе Панюшин, он отказывался содействовать российским правоохранительным органам, поскольку по «нормам» «теневого» кодекса уголовного мира подобное считается неприемлемым, и могло бы повлечь «охоту» на него со стороны криминальных авторитетов.

Среди документов, которые Панюшин предоставил: письма поддержки со стороны ОО «Сообщество военных добровольцев», ОО «Бугский Гард Николаев», ОО «Штаб национальной защиты Полтавской области», БФ «Народная Армия», благодарность со стороны командования воинской части 3033 (23-я отдельная бригада охраны общественного порядка «Хортица», дислоцируется в Запорожье), командира роты снайперов, и.о. командира воинской части А1126 (25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада ВСУ), а также отличие Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

ОО «Бугский Гард Николаев» было создано в октябре 2018 года. Его основателями числятся Владислав Гаргай и Илья Зелинский. Владелец и директор - Александр Струк.

«Сообщество военных добровольцев» было создано чуть ранее - в июне 2017 года. Основателями значатся Николай Грушковский, Илья Зелинский и ныне покойный Денис Янтарь. Директором является Илья Зелинский. Обе общественные организации зарегистрированы в одном здании.

Что касается ОО «Штаб национальной защиты Полтавской области», то оно было основано в августе 2014 года, владельцем и директором указан скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Основатель - Руслан Билоруский. Отметим, что его полный тезка, как следует из реестра адвокатов, является уроженцем Новой Одессы, в конце 2018 году получил лицензию на занятие адвокатской деятельностью. Кроме того, полный тезка указан как владелец еще ряда ОО, в том числе связанных с Кивой. Также человек с таким ФИО в 2020 году подал декларацию как кандидата на должность прокурора в ОГПУ, а в 2021 - на должность главного специалиста отдела мониторинга департамента лицензирования в сфере азартных игр и лотерей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

БФ «Народная Армия» был основан в августе 2014 года, зарегистрирован в Днепре. Директором и основателем указан Александр Барсуков, еще одним основателем - Александр Гриценко.

В решении суда также была небольшая выдержка из протокола собеседования Панюшина в ГМС, в которой он заявляет о предоставлении помощи украинской армии из-за якобы любви к Украине. Однако, как установил суд, его слова так и не нашли никакого документального подтверждения.

Ниже приведены цитаты из протокола:

«…собственное преследование связываю с тем, что после событий между Украиной и РФ в 2014 году, во время моего пребывания в Украине, я неоднократно оказывал финансовое содействие вооруженным силам, обеспечивал отправку техники и необходимого оборудования. Как мне, именно такая помощь повлекла за собой усиление преследования в РФ. …После событий 2012 года я понял, что дальше не смогу нормально жить в РФ. Возникала необходимость умеренности вопроса о выезде за границу. Кроме этого, посещение Украины позволило полюбить эту страну, где чувствую себя в безопасности. Также учитывая внутреннюю ненависть к действующей правящей элите РФ, я совсем не разделял взгляды РФ в вопросе захвата территорий Украины, поэтому с моей стороны это была соответствующая месть за то, что незаконно поступили со мной, за то, что не могу находиться с собственными детьми и вообще считаю, что у каждого есть шанс на вторую жизнь. Именно поэтому, во время пребывания на территории Украины, в течение 2014-2018 годов я выделял средства на обеспечение нужд детей из зоны АТО, реабилитацию пострадавших, военных, закупал продукты питания, иногда покупал военное обмундирование, которое передавалось в Вооруженные силы Украины. Кроме этого, из-за своей волонтерской деятельности, у меня есть соответствующие письма поддержки, копии которых предоставляю для рассмотрения».

В результате статус беженца Панюшину присвоили до 23 марта 2025 года.

28 мая 2021 года Управление Службы безопасности Украины во Львовской области отправило в Государственную миграционную службы письмо, в котором были предоставлены доказательства того, что Панюшин предоставил недостоверную информацию и фальшивые документы. В частности там был протокол допроса руководителей николаевских ОО «Бугский гард» и «Сообщество военных добровольцев», которые опровергли предоставление Панюшиным помощи Вооруженным силам Украины во время АТО, а также официальных ответов воинских частей А1126 и 3033.

Также в СБУ отметили, что Виктор Панюшин находится в статусе «вора в законе», более 20 лет пребывал в местах лишения свободы. В 2019 году Панюшин находился в международном розыске за создание преступной организации в РФ. Уже в мае 2021 года выяснилось, что Интерпол по запросу властей РФ не разыскивает Панюшина, соответственно, ему уже не требуется дополнительная защита, как лицу, которому присвоен статус беженца.

На основании вышеизложенного Государственная миграционная служба отменила решение о присвоении Виктору Панюшину статуса беженца.

Панюшин, не согласившись с таким решением обратился в суд с иском, в котором просил отменить последнее решение ГМС, которым его лишили статуса.

24 декабря 2021 года судья Окружного административного суда Киева Константин Пащенко отказал Панюшину в удовлетворении иска и оставил «вора в законе» без статуса беженца. Апелляционная жалоба, судя по всему, пока подана не была, в силу оно еще не вступило.

Напомним, что «Витю Пана» в Украине задерживали в 2019 году. СБУ задержала его прямо на выходе из помещения центра «Паспортный сервис» в Одессе, однако вскоре Панюшин оказался на свободе.

ГБР расследовало, почему Панюшина отпустили из-под стражи и не экстрадировали в Россию. Якобы сторонники «вора в законе» дали за него 1,5 миллиона долларов выкупа.

В мае 2021 года сотрудники СБУ в городе Стрый задержали Виктора Панюшина и 47-летнего уроженца грузинского города Зестафони Реваза Катамадзе («Магало»/«Резо»). При этом уже в начале июня стало известно, что обоих отпустили. Предполагалось, что освобождение Панюшина связано с тем, что он на момент задержания имел статус беженца.

Также отметим, что Виктор Панюшин попал санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины под номером 360. Как известно, санкции подразумевают блокировку активов, запрет на въезд и пребывание в Украине, принудительное выдворение из страны.