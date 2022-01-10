ГБР отдало под суд нардепа Лероса, который показал нецензурный жест Зеленскому

Государственное бюро расследований направило в суд дело в отношении народного депутата, подозреваемого в хулиганстве и неисполнении судебного решения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Напомним, что речь идет об народном депутате Гео Леросе.

В эпизоде с хулиганством он, выступая с парламентской трибуны, показал средний палец Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Госбюро расследований сообщает, что Лерос «оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства».

В другом эпизоде Лерос не опроверг информацию, которую он распространял о брате главы Офиса Президента Андрее Ермаке – что тот якобы участвует в продаже государственных должностей. Ранее суд обязал Лероса опровергнуть эту информацию.

«Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности», - говорится в сообщении.

Леросу грозит наказание в виде штрафа в размере от 8500 до 68 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.