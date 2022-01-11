Возле острова Хортица нашли судно 19 века

6 января в Запорожье, возле острова Хортица было обнаружено деревянное судно конца 19 века.

Об этом сообщил археолог Вячеслав Зайцев в своем Facebook.

При погружении под воду два сотрудника национального заповедника «Хортица» обнаружили грузовое судно длиной около 15 метров. Как сообщил Зайцев, этим погружением он совместно с коллегой Дмитрием Кобалией открыли сезон подводной археологии.

Автор отметил, что вместе с коллегой подняли на сушу трофеи:

«Как трофеи нашли современные якорьки и подсаки – будет сачок для бабочек. Биологи обрадуются», - сказано в сообщении.

Также Вячеслав Зайцев отметил, что на данный момент в воде плохая видимость из-за таяния снега, поэтому будет ожидать морозов.

Напомним что ранее, в Израиле на дне моря нашли меч крестоносца, потерянный 900 лет назад.