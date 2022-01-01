В Николаеве 33 школы переименовали в лицеи и гимназии

В Николаеве в рамках реформы Новой украинской школы переименовали 33 школы, теперь они будут называться гимназиями и лицеями.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Реформа предполагает разделение школьного образования на три цикла:

- начальная школа (1-4 класса); - гимназия (5-9 классы); - лицей (10-12 классы).

Термины гимназия и лицей будут обозначать уровень образования (охват возрастных категорий учеников – ПН) в школах. Гимназия может включать начальную школу, лицей – и гимназию, и начальную школу.

Т.е. теперь школы будут носить название, к примеру, Николаевская гимназия №15 или Николаевский лицей №53. При этом сохраняются имена известных николаевцев, присвоенные школам – Николаевская гимназия №43 имени К.Ф. Ольшанского.

В гимназии переименовали школы №6, 13, 15, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 64.

В лицеи переименовали школы №1, 3, 19, 28, 34, 40, 42, 51, 53, 60, гимназию №2.

При этом гимназию №4 переименовали в лицей №55, кроме того, Николаевское учреждение общего среднего образования ІІ-ІІІ степеней с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения переименовали в Николаевский лицей №37.

Также принято решение о переименовании других учреждений среднего образования, но регистрацию новых названий проведут позднее:

- школа №22 станет Николаевским лицеем №22; - муниципальный коллегиум – Николаевский лицей №38 имени Владимира Дмитриевича Чайки; - «Академия детского творчества» – Николаевский лицей «Академия детского творчества»; - Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса – Николаевский лицей имени Николая Аркаса; - гимназия №3 – Николаевский лицей №58; - гимназия №41 – Николаевский лицей №41; - Николаевский морской лицей имени профессора М. Александрова – Николаевский лицей имени профессора М. Александрова.

Напомним, ранее презентовали новое меню в школах Николаева на 2022 год, разработанное на основе требований Кабмина.