Мигранты штурмовали белорусско-польскую границу, пострадала сотрудница пограничной службы

10 января на польской границе со стороны Беларуси была предпринята попытка незаконного пересечения границы группой из нескольких агрессивно настроенных иностранцев. Сотрудница Пограничной службы Польши получила травму головы во время штурма границы, её госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования польско-белорусской границы в районе Черемхи и Шудзялова иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды", - говорится в сообщении.

По данным Пограничной охраны, за минувшие сутки зафиксировали 49 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Летом на границе Беларуси и Польши, а также Беларуси и Прибалтийских стран увеличился поток беженцев, пытающихся прорваться в Западную Европу из стран Ближнего Востока и Африки.

Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собралось около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы ​​разбили стихийный лагерь. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставалось около 600 беженцев.

С начала января этого года пограничники зафиксировали 239 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Напомним, ранее в Польше задержали двух украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу с Беларусью.