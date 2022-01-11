На Днепропетровщине нашли могилу двоих разведчиков, погибших во время боев в 1944 году

В Днепропетровской области обнаружили останки двоих военнослужащих Красной армии, которые в 1944 году ушли в разведку боем во время Никопольско-Криворожской наступательной операции.

Об этом сообщает «Армія Inform».

Поисковую работу провели члены общественной историко-розыскной организации «Память потомков». На месте раскопок они обнаружили камуфляжную форму фронтовиков, ремни, усиленный боекомплект, личные вещи.

Представитель организации «Память потомков» Владимир Струцкий сообщил, что в те дни, в январе 1944 года, военные части Красной армии вели упорные бои в Софиевском районе. По его словам, во время разведки боем неподалеку от села Новоподольское, с целью обнаружения огневых точек и слабых мест в обороне противника, погибли многие наши воины, в том числе разведчики – 37 бойцов.

- К сожалению, у разведчиков было правило – личные знаки опознания, документы и награды в разведку с собой не брать. Именно поэтому они навсегда останутся безымянными, – сказал Владимир.

Напомним, ранее на окраине Николаева «черные археологи» вели раскопки городища, жители которого воевали с армией Македонского.