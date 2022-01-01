Протесты в Казахстане: Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

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08:37 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. По его словам, вывод сил начнется 13 января, передает Zakon.kz.

– Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней, – заявил Токаев.

Токаев объявляет о о завершении основной миссии ОДКБ в стране. ➡️https://t.co/GUP0ny5Ofr Видео: трансляция «Хабар 24» pic.twitter.com/3cQG3XETvc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2022

Помимо этого, президент Казахстана сообщил, что в стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, так как необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы.