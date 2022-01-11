В «ЭЛУ Автодорог» заявили о готовности к непогоде в Николаеве

На николаевском коммунальном предприятии «ЭЛУ Автодорог» заявили, что готовятся к возможному ухудшению погоды.

Об этом говорится в сообщении КП в Telegram.

«На склады на территории ввезено достаточное количество соли. Организована круглосуточная работа дежурной службы. Спецтехника в количестве 9 единиц для посыпки реагентов и 1 погрузчик в надлежащем состоянии», – говорится в сообщении.

Как известно, Николаевский гидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие дни в Николаевской области ощутимо похолодает, но погода будет без осадков.

Напомним, как в Николаеве во вторник, 28 декабря 2021 года, из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняло движение автомобилей и пешеходов. Также из-за обледенения и ветра было повреждено большое количество электросетей, по городу падали деревья и ветки, которые повреждали имущество. 29 декабря в городе продолжалась ликвидация последствий непогоды.