Работники «Николаевэлектротранса» устранили поломку на модернизированном трамвае и выпустили его на маршрут

В понедельник, 10 января, трамвай №2114, который модернизировали на КП «Николаевэлектротранс», все же вышел вечером на маршрут после небольшой поломки.

Об этом сообщили на предприятии.

Как известно, в Николаеве за ₴1,5 миллиона и 5 месяцев капитально отремонтировали трамвай. В нем изменили визуальную часть, обновили вагон изнутри. При этом, в вагоне установили адаптеры для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, антивандальный монитор. После презентации журналистам, троллейбус должен был снова выйти на маршрут №3, однако у него произошла поломка - треснул карданный вал, и он не смог продолжить движение.

«Зрада отменяется трамвай №2114, который стал героем местных громких заголовков, успешно закончил свой первый рабочий день по графику. Завтра продолжаем работу по маршруту №6 (Промзона – Центральный рынок)», - сообщили на предприятии.

В частности, трамвай будет двигаться по следующему графику:

Отправление от Центрального рынка – 6:52, 8:39, 10:27, 12:42, 15:00, 17:22, 19:40.

Отправление от Промзоны – 7:47, 9:36, 11:51, 14:09, 16:31, 18:16.

Напомним, что ровно 107 лет назад в Николаеве на маршрут вышел первый трамвай.