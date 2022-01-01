В США человеку впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи – пациент чувствует себя хорошо

В США врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. По словам хирургов, три дня спустя после пересадки сердце работает нормально, 57-летний пациент чувствует себя хорошо.

Сообщение об этом обнародовано в понедельник, 10 января, медицинским факультетом Мэрилендского университета, сообщает DW.

«Эта операция по пересадке органа впервые продемонстрировала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в организме человека без немедленного отторжения организмом», - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, пациент страдал от болезни сердца в последней стадии. Пересадка свиного сердца была единственным вариантом лечения, пояснили в Мэрилендском университете.

«У меня был выбор: умереть или сделать эту пересадку. Я хочу жить. Я знаю, что шансов мало, но это мой последний выбор», - сказал пациент Дэвид Беннетт перед операцией в 7 января.

Хирург Бартли Гриффит, который делал операцию, отметил, что в будущем это поможет решить проблему с дефицитом донорских органов.

«Это была новаторская операция, которая еще на шаг приближает нас к разрешению кризиса, связанного с дефицитом донорских органов», - отметил Бартли Гриффит.

Экстренное разрешение на проведение этой операции дало Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Свинья, от которой было получено сердце, была генетически модифицирована с целью удалить «сахарный» ген, который производит фермент пищеварения изомальтазу. В противном случае данный фермент вызвал бы сильную иммунную реакцию у пациента, что привело бы к отторжению донорского сердца.

Также сообщается, что по официальным данным, более 6 тысяч человек умирают каждый год, не дождавшись пересадки.

Из-за нехватки человеческих донорских органов исследователи возлагают большие надежды на так называемую ксенотрансплантацию - пересадку органов, тканей и/или клеточных органоидов от организма одного биологического вида в организм или его часть другого биологического вида. Людям, пострадавшим от ожогов, сердечные клапаны свиней и свиная кожа уже пересаживаются.

Напомним, ночью 9 декабря врачи киевского Института сердца провели экстренную и сверхсложную операцию по трансплантации сердца 26-летней девушке.