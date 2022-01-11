Николаевский университет предложил программу «Шанс. Восстановление» для тех, кто в свое время не успел или не смог окончить вуз

Программа «Шанс. Восстановление» стартовала в Университете имени Пилипа Орлика. Данная программа разработана для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить высшее образование, независимо в каком году и по какой специальности учился.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Приёмная комиссия Международного классического университета имени Пилипа Орлика разработала концепцию этой программы и презентовала на встрече с журналистами. Как стало известно, восстановиться, бывший студент, может на любую специальность,покоторой обучался в Университете имени Пилипа Орлика или любом другом вузе.
«В университете предоставили максимум возможностей для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить любой вуз ранее. Если у студента есть академическая справка об обучении, он имеет законное право просто восстановиться в учебном заведении», - отметила на встрече ответственный секретарь приёмной комиссии Анна Жданова.
В университете имени Пилипа Орлика такие студенты могут без проблем продолжить учёбу на любом уровне – от младшего специалиста до бакалавра, в зависимости от того, на каком уровне они учились ранее.
Восстановление возможно на тот образовательный уровень, с которого ушел студент.
В Университете Пилипа Орлика обучение на образовательном уровне младший бакалавр осуществляется по таким специальностям:
– фармация, промышленная фармация;
– право;
– компьютерная инженерия;
– журналистика;
– гостинично-ресторанное дело;
– геодезия и землеустройство;
– финансы, банковское дело и страхование;
– учет и налогообложение;
– маркетинг;
– предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
– медсестринство.
Специальности программы бакалавр:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право.
Также журналисты узнали, что уже есть те, кто воспользовался этой программой, и стал студентом еще в этом году.
«Это отличный шанс, снова начать учиться. Ибо знания получать никогда не поздно! А иногда, очень даже необходимо», - студентка Анна Сергеенко.
«Думаю, это замечательная возможность, которая помогает, всё таки, получить желанную профессию, даже если раннее этому помешали обстоятельства» - студент Вадим Черниенко.
«Университет даёт тебе большие возможностей, чтобы ты развивался, не сидел на месте, и, поэтому такие программы дают толчок, которого ждали те, кто не закончил ВУЗ», - восстановившийся студент Даниил Кабанов.
Как отметила Анна Жданова: «Сейчас также есть отличная возможности параллельного обучения, для студентов из других вузов, в Университете имени Пилипа Орлика. Это даст возможность освоить еще одну специальность».
Воспользоваться этим шансом у вас есть возможность до 1 февраля.
Успей, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании уже до 1 февраля 2022 года в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика.
Приемная комиссия: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua