Николаевский университет предложил программу «Шанс. Восстановление» для тех, кто в свое время не успел или не смог окончить вуз

Программа «Шанс. Восстановление» стартовала в Университете имени Пилипа Орлика. Данная программа разработана для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить высшее образование, независимо в каком году и по какой специальности учился.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Приёмная комиссия Международного классического университета имени Пилипа Орлика разработала концепцию этой программы и презентовала на встрече с журналистами. Как стало известно, восстановиться, бывший студент, может на любую специальность,покоторой обучался в Университете имени Пилипа Орлика или любом другом вузе.

«В университете предоставили максимум возможностей для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить любой вуз ранее. Если у студента есть академическая справка об обучении, он имеет законное право просто восстановиться в учебном заведении», - отметила на встрече ответственный секретарь приёмной комиссии Анна Жданова.

В университете имени Пилипа Орлика такие студенты могут без проблем продолжить учёбу на любом уровне – от младшего специалиста до бакалавра, в зависимости от того, на каком уровне они учились ранее.

Восстановление возможно на тот образовательный уровень, с которого ушел студент.

В Университете Пилипа Орлика обучение на образовательном уровне младший бакалавр осуществляется по таким специальностям:

– фармация, промышленная фармация;

– право;

– компьютерная инженерия;

– журналистика;

– гостинично-ресторанное дело;

– геодезия и землеустройство;

– финансы, банковское дело и страхование;

– учет и налогообложение;

– маркетинг;

– предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

– медсестринство.

Специальности программы бакалавр:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право.

Также журналисты узнали, что уже есть те, кто воспользовался этой программой, и стал студентом еще в этом году.

«Это отличный шанс, снова начать учиться. Ибо знания получать никогда не поздно! А иногда, очень даже необходимо», - студентка Анна Сергеенко.

«Думаю, это замечательная возможность, которая помогает, всё таки, получить желанную профессию, даже если раннее этому помешали обстоятельства» - студент Вадим Черниенко.

«Университет даёт тебе большие возможностей, чтобы ты развивался, не сидел на месте, и, поэтому такие программы дают толчок, которого ждали те, кто не закончил ВУЗ», - восстановившийся студент Даниил Кабанов.

Как отметила Анна Жданова: «Сейчас также есть отличная возможности параллельного обучения, для студентов из других вузов, в Университете имени Пилипа Орлика. Это даст возможность освоить еще одну специальность».

Воспользоваться этим шансом у вас есть возможность до 1 февраля.

Успей, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании уже до 1 февраля 2022 года в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика.