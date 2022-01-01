В Италии умер глава Европарламента

В Италии 11 января, в возрасте 65 лет скончался председатель Европарламента Давид Сассоли.

Об этом сообщил в Twitter его спикер Роберто Куильо.

«Президент Европарламента Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда его госпитализировали», — написал Куильо.

10 января спикер главы ЕП отмечал, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного тяжелой дисфункции иммунной системы. Из-за этого была отменена вся официальная деятельность Сассоли.

Давид Сассоли начал свою профессиональную карьеру как журналист, работая в газетах, прежде чем перейти на телевидение. Впервые он был избран в Европарламент в 2009 году в качестве члена итальянской левоцентристской Демократической партии.

Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021-го призывал РФ сделать шаг назад. Неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. В апреле 2021-го РФ объявила его персоной нон грата.

Напомним, что госсекретарь США опасается, что Россия может пойти на провокацию, чтобы оправдать вторжение в Украину.