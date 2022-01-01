На трассе Н-11 заработало освещение от Баштанского кольца до Николаева

На автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» подсветили участок протяжностью в пять километров.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

«В рамках текущего среднего ремонта на участке км 314+00 – км 319+335 среди прочего установлено и подключено современное и экономичное оборудование для освещения дороги. В результате проведенных работ освещенными стали 5 км трассы Н-11 от Баштанской кольцевой развязки до города Николаева. На объекте установлено 135 новых опор, на которых размещено 266 энергосберегающих светодиодных светильников. Режим управления внешним освещением автоматически с помощью фотодатчика, реагирующего на уровень естественной освещенности. На все установленные светильники и опоры действует гарантия 5 лет», – рассказали в САД.

Кроме электроосвещения данный отрезок дороги оснащен бетонным парапетным ограждением типа «Нью Джерси», новыми автопавильонами, пешеходными переходами, тротуарами, тактильной плиткой и шумовыми полосами.

Отмечается, что обновленная придорожная инфраструктура в совокупности существенно повышает удобство и безопасность передвижения водителей днем и ночью, а также улучшает уровень логистической и пропускной способности по данному направлению.

Напомним, что на отрезке новой бетонной «объездной» дороги возле Николаева открыли движение для легковых автомобилей.