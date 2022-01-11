Депутат Николаевского облсовета от «ОПЗЖ» Солтыс вступился за Федорову и заявил, что на ее месте он бы заварил ворота и обнес больницу колючей проволокой

В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» пришел депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Олег Солтыс. Он поддержал экс-руководительницу больницы Светлану Федорову и раздал советы.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила исполняющая обязанности директора КНП Ярослава Студзинская.

По словам руководительницы, Солтыс зашел «немного с нахрапом», но потом успокоился и поговорил с новым начальством. После чего вышел и стал общаться с администрацией, заявив о своей поддержке Светланы Федоровой.

— Да, он придерживается позиции, что все незаконно, он пришел поддержать Федорову, поинтересоваться, подписаны ли договора с НСЗУ, это было для него неожиданностью, что они подписаны, интересовался, как подписали, почему, кто и так далее. Были такие вопросы у него. Сказал нам «не качать качели», - отметила Студзинская.

Также он рассказал, что бы он сделал на месте экс-руководительницы, по сути, посоветовав ей нарушить закон – заварить ворота коммунального учреждения и никого туда не пускать.

— Он сказал, что, если бы он был на месте Федоровой, он бы заковал ворота, приварил бы их и ни одну «б» сюда бы не пустил. И колючей проволокой обтянул бы всю больницу. На это мы ответили, что это не частная собственность и так надо делать дома у себя, если ему хочется, - рассказала Ярослава Студзинская.

При этом, он успел поделиться впечатлениями о своем отдыхе в Буковеле и добавил, что ситуация в инфекционной больнице позорит область на всю страну.

Как известно, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».