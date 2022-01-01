В николаевской налоговой разъяснили нововведения для ФОПов, касающиеся кассовых аппаратов

В Государственном управлении налоговой службы Украины в Николаевской области предпринимателям подробно рассказали об установке кассовых аппаратов, а также об особенностях каждого вида.

Об этом стало известно во время пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ» во вторник, 11 января.

Как известно, с 1 января 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым использование кассовых аппаратов стало обязательным для ФОПов, которые проводят расчетные операции.

Так, физическое лицо-предприниматель, который является плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп, согласно Налоговому кодексу Украины, обязаны применить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) при осуществлении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода. Кроме того, правовое поле разрешает использовать два вида РРО – классические и программные.

Заместитель начальника отдела фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС Украины в Николаевской области Александр Федорович отметил, что отличие классического регистратора от программного в том, что первый вид ФЛП приобретает самостоятельно, при этом аппарат печатает фискальные чеки. В свою очередь программный регистратор предприниматель может установить на любой другой гаджет, этот регистратор не печатает чеки, но его можно отравить на почту или смс покупателю.

— Устройство непосредственно приобретает субъект хозяйствования в сервисном центре, там он же его опломбировывает и регистрирует в органах налоговой службы. Он отвечает за него полностью. Основное отличие от программного РРО это то, что при проведении расчета субъект обязан выдавать чек покупателю. Также программное РРО более новое обеспечение, которое устанавливается на любое устройство – телефон, компьютер, — добавил Федорович.

Кроме того, он рассказал, какие штрафные санкции будут применены к предпринимателям за непроведение расчетных операций с 1 января 2022 года:

- 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) - за совершенное первое нарушение; - 150% - за повторно совершенное нарушение в течение года.

Заместительница начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Николаевской области Ольга Купчишина объяснила основные цели внедрения кассовых апортов предпринимателями, которые используют упрощенную систему налогообложения:

- детенизация расчетов в сфере торговли и услуг; - вывести из тени торговые компании, которые злоупотребляют упрощенной системой налогообложения; - защита прав потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 декабря 2022 года в Главном управлении ГНС в Николаевской области учитывается 6 тысяч 691 регистратор расчетных операций.