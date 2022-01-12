Турецкий фермер увеличил производительность молока, надев на коров VR-очки

Фермер надел на запертых в зимний период коров очки виртуальной реальности, чтобы они думали, что находятся на улице в летнем поле. Производительность молока увеличилась на 5 литров.

Об этом сообщает The Sun.

Устройство было разработано совместно с ветеринарами и впервые опробовано на ферме в Москве. После животновод Иззет Коджак надел VR-очки на двух коров в Аксарае, Турция.

Результаты эксперимента оказались хорошими: производительность молока увеличилась с 22 литров до 27 литров в сутки. Иззет сказал, что планирует купить еще десять наушников:

«Они смотрят на зеленое пастбище, и это дает им эмоциональный заряд. Они менее подвержены стрессу».

Министерство сельского хозяйства РФ заявило, что система была разработана на том принципе, что коровы лучше воспринимают оттенки красного, чем оттенки синего и зеленого.

Напомним, что ранее в США изобрели устройство, которое спасет наркозависимого от передозировки.