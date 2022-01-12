Житель Луганщины купил Mercedes и сжег его в ту же ночь – за это на него открыли уголовное дело

В городе Северодонецк 21-летний парень поджег свой автомобиль Mercedes-Benz. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Об этом сообщил спикер ГУ Нацполиции в Луганской области.

10 января около шести часов утра в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что у озера Чистое горит автомобиль, который возможно врезался в дерево.

После ликвидации пожарными, следователи совместно с экспертами-криминалистами провели осмотр места происшествия.

Полицейские установили, что 21-летний северодончанин в ту же ночь приобрел автомобиль у своего знакомого. На АЗС мужчина приобрел горючее и в лесополосе близ озера поджег автомобиль.

Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности»). В рамках уголовного производства проводится досудебное расследование, по результатам которого будет дана окончательная правовая оценка действиям участников данного события.

Напомним, как закарпатские пограничники задержали чеха, который из-за проблем с документами сжег свой автомобиль на границе со Словакией.