В Испании барсук случайно откопал клад с древнеримскими монетами

В пещере на севере Испании барсук вместо еды наткнулся на 209 римских монет, датируемых 200-400 годами нашей эры.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Барсук в поисках червей и ягод начал рыть землю недалеко от своего логова, но вместо пищи обнаружил клад с древнеримскими монетами. О находке археологам сообщил местный житель. Когда ученые приехали, земля вокруг норы животного была усыпана монетами.

Во время археологических раскопок исследователи нашли 209 монет, датированных третьим-пятым веками. Большинство из них сделаны из меди и бронзы, а самая крупная, весом восемь граммов – из серебра. Эксперты предполагают, что она была отчеканена в Лондоне. Исследователи предполагают, что деньги могли попасть в пещеру в разгар социальной и политической нестабильности во времена падения Римской империи.

Археологи очищают монеты и планируют выставить их в Археологическом музее Астурии. Также исследователи хотят продолжить раскопки – они помогут больше узнать о людях, живших в переходный момент падения Римской империи и расцвета средневековых королевств северной Испании.

Напомним, ранее в центре Николаева при прокладке кабеля откопали царские монеты.