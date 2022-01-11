Николаевский клуб спортивного покера mALLINka совместно с PokerMatch провели благотворительный турнир, чтобы помочь центру реабилитации детей

Николаевский клуб спортивного покера mALLINka 24 декабря провел благотворительный турнир. Часть вырученных денег администрация клуба, как и обещала, направила на покупку одежды и сладостей для воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного на улице Бугской в Николаеве.

Об этом идет речь в сообщении клуба.

Проведение благотворительного турнира с гарантией в 100 тысяч гривен было анонсировано во время открытия клуба в середине декабря.

– Мы рады, что наша инициатива нашла отклик у любителей покера. В турнире приняли участие 24 человека. Мы благодарны им, что они согласились поучаствовать в этой благотворительной инициативе. Отдельно хочу отметить наших партнеров PokerMatch, которые не только подставили свое надежное плечо в открытии клуба в Николаеве, но и поддерживают нас в подобных проектах, – делится директор компании «ГрандМалинка» Алла Шевчук.

По ее словам, каждый участник турнира внес 400 гривен. Недостающую для приобретения подарков сумму компенсировали PokerMatch и КСП mALLINka.

В канун Рождества представители клуба посетили центр социально-психологической реабилитации детей на улице Новобугская, 97.

– На вырученные деньги мы купили теплую одежду, а также сладости и фрукты для 107 воспитанников центра. Ведь, как известно, чужих детей не бывает. Надеюсь, что наша инициатива найдет отклик и у других компаний. Ну а мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы благотворительные турниры стали не просто разовой акцией, а хорошей традицией, – добавила Алла Шевчук.

Справка

КСП mALLINka – это первый спортивный покерный клуб в Николаеве, сертифицированный Профессиональной Федерацией спортивного покера Украины и аккредитованный Всеукраинской Федерацией Спортивного Покера (USPF).

Клуб расположен по адресу: проспект Центральный, 78А (район пересечения с улицей Московской).Телефон:+38 095 191 70 57. Instagram @mallinka_niko.