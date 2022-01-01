«Рука помощи»: В Украине малообеспеченным семьям предоставят безпроцентные ₴100 тысяч на развитие собственного бизнеса

В Украине с 1 января 2022 года, программа «Рука помощи», которая предоставляет помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, предоставит беспроцентную финансовую помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) для старта собственного бизнеса.

Об этом сообщает Министерство социальной политики на своем сайте.

- Финансовая помощь оказывается в рамках бюджетной программы «Рука помощи», разработанной Министерством социальной политики, на реализацию которой в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн. грн, - говорится в сообщении.

Также, беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Кроме того, возвращаемая государству сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

Для оформления финансовой помощи, можна ознакомиться с Порядком предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

Напомним, что ранее в Украине безработные смогут получить кредит до ₴100 тысяч и попробовать свои силы в малом бизнесе.