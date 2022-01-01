В Николаеве по программе «Безопасный город» нужно установить еще 450 камер видеонаблюдения – в 2022 году хотят закупить половину

Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский заявил, что в 2022 году в Николаеве собираются закупить и установить порядка 220 камер видеонаблюдения для системы «Безопасный город» из 450 необходимых.

Об этом чиновник заявил во вторник, 11 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ и диджитализации Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

Он напомнил, что программа «Безопасный город» принята в 2015 году, тогда сразу установили 48 камер видеонаблюдения, которые работают до сих пор. Всего за эти годы в Николаеве установили 120 камер - большинство из них в Центральном районе.

— Мы планируем еще установить порядка 450 камер. Их будем устанавливать в четыре очереди. Планируем одну-две очереди в год, если позволит бюджет и тендерные процедуры. Еще в прошлом году планировали сделать это, но из-за проблем при проведении тендерных процедур не удалось, но мы приобрели серверное оборудование, - заявил Дмитрий Канарский.

На уточняющий вопрос от депутатов, сколько начиная с 2015 года город потратил на установку камер, чиновник не смог сообщить конкретную сумму, но отметил, что в 2021 году на эти мероприятия было выделено 7,5 миллионов гривен, из них освоили 3,6 миллионов гривен - эти деньги пошли на покупку серверного оборудования на все четыре очереди.

— В этом году мы будем заниматься закупкой конкретно камер. По программе на все необходимо около 17 миллионов гривен. Сейчас последний год реализации этой программы. На этот год запланированы две очереди - это 88 точек, примерно 220 камер. Если успеем. А вообще до существующих 120 должны прибавиться 450 камер, - объяснил Канарский, добавив, что чиновники только готовятся к объявлению тендерной процедуры.

Напомним, что во время тактико-специальных учений начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет отметил, что наибольшая проблема – это отсутствие камер видеонаблюдения.

Стоит отметить, к депутатам прошлого созыва в ходе сессии обратились представители Национальной полиции с просьбой выделить 7 миллионов на закупку «умных камер» с функцией распознавания лиц и госномеров автомобилей. Между депутатами возникла дискуссия, поскольку покупка камер включена в программу, которая стоит 86 миллионов на три года и предусматривает не только одни камеры. В ходе сессии к депутатам вышел Дмитрий Канарский, чтобы объяснить, что входит в программу, но его почти сразу же перебил депутат Игорь Копейка. В итоге, депутаты дважды не смогли проголосовать за выделение денег на закупку камер для полиции. Позже депутаты горсовета все-таки приняли программу электронного самоуправления, в которую добавили еще ₴7,5 миллионов на «умные камеры». Позже начальник ГУНП удивился, что Николаевский горсовет затягивает с установкой «умного» видеонаблюдения. При этом камеры до сих пор не установлены.

При этом 7 октября 2021 года в Николаевской мэрии подписали Меморандум о взаимодействии между Южным межрегиональным управлением Министерства юстиции (город Одесса) и исполнительным комитетом. Согласно которому в 2022 году собираются установить почти 150 камер видеонаблюдения – 100 из них будут с автофиксацией номеров.