Двое николаевцев отсудили ₴376 тысяч ущерба за обвинение в участии в смертельной перестрелке на Соборной площади

Айрапетян и Мусаелян на заседании в 2020 году, когда прокурор отказался от обвинения (фото – архив) Двое жителей Николаева, которых обвиняли в причастности к перестрелке на Соборной площади, во время которой погиб человек, отсудили более 376 тысяч гривен ущерба за незаконное уголовное преследование.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих судебных решений.

Как известно, летом 2017 года в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошел конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, а двое подозреваемых попали в больницу. В августе 2017 года суд отказался продлевать арест подозреваемым Минасу Мусаеляну и Серожу Айрапетяну. В апреле этого года суд огласил обвинительный акт подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, и приступил к рассмотрению дела. Позже в суде по этому делу свидетели не опознали обвиняемых, а в протоколах опознания нашли подделку.

29 января 2020 года прокурор заявил, что отказывается от обвинения относительно Минаса Мусаеляна и Серожа Айрапетяна.

После этого от фигурантов в суды были поданы иски о возмещении ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда. Мусаелян и Айрапетян просили взыскать по миллиону гривен на каждого.

В исках указывалось, что они незаконно находились под следствием 943 дня, изначально в отношении них действовала исключительная мера пресечения – содержание под стражей. Также истцы указывали, что сами получили серьезные телесные повреждения в результате во время конфликта на Соборной площади.

В конце декабря прошлого года судья Центрального райсуда Александр Саламатин частично удовлетворил иск Серожа Айрапетяна, взыскав в его пользу из государственного бюджета 146 тысяч 413 гривен.

А в начале января судья Жовтневого райсуда Виктория Полишко вынесла решение, согласно которому Минасу Мусаеляну должны выплатить 230 тысяч гривен ущерба.

Напомним, как в центре Николаева неизвестные прострелили мужчине бедро – полиция задержала группу мужчин.