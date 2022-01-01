На ночь в Николаеве 200 жилых домов и ряд соцобъектов Намыва и Лесков останутся без отопления

В ночь с 11 на 12 января (ориентировочно с 00:00 до 06:00) АО «Николаевоблэнерго» будет проводить аварийно-ремонтные работы на электросетях в микрорайонах Лески и Намыв. В связи с этим, вынужденно не будут работать котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за чего ряд домов и социальных учреждений останутся без отопления.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

В частности, временно не будут работать следующие котельные: по улицам Генерала Карпенко, 1; Озерная, 45; Дачная, 7; Белая, 71; Курортная, 7А.

В общей сложности временно без отопления будут около 200 жилых домов, 5 детских садов, 5 школ и одно лечебное учреждение:

улица Лазурная, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6в 10а 24б, 26, 26а, 28, 28б, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 36б, 38, 40, 42а, 42б, 4, 6, 14а, 14б, 28а, 34, 36 42, 42в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 22, 44, 46, 48, 18в улица Озерная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 19а, 19 21, 8, 10, 15б, 15в, 17б, 19, 5-б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47 улица Киевская, 3, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б улица Генерала Карпенко, 1, 7, 7/1, 9, , 1а, 2/1, 2а, 3, 5, 2/2 улица Дачная, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 13, 28, 30, 32, 38, 34, 36 улица Курортная, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 3, 3а, 3б, 5, 9а, 14, 17, 19, 19а, 9, 11, 13, 15 улица Белая, 67, 82, 72а улица Крылова, 11, 13, 15, 15а, 17, 19а, 19б, 19в, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 38, 38б, 38в, 40, 48, 50, 50а 9, 19, 31, 44, 44а, 46, 46а, 52, 54, 42, 38/1, 40/1, 11/1, 13/1, 19/1 улица Светлая, 14.

Отмечается, что специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут работать в круглосуточном режиме, чтобы с восстановлением электроснабжения сразу запустить котельные и подать теплоноситель в объекты как можно быстрее.

О возобновлении работы котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщит дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на днях может похолодать до минус 15 градусов.