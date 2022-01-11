В США суд отказался восстановить на службе полицейских, которые ловили покемонов, а не грабителей

Суд в США признал законным увольнение двух полицейских, игравших в Pokemon Go вместо выезда по вызову об ограблении.

Об этом сообщает «TJournal».

Двоих бывших полицейских, работавших в управлении Лос-Анджелеса, отстранили от службы ещё в 2017 году, однако судебное разбирательство по поданной ими апелляции завершилось почти пять лет спустя. Льюиса Лозано и Эрика Митчелла уволили за неисполнение приказов старшего по званию, уклонение от прямых обязанностей и попытки солгать начальству.

В апреле 2017 года во время дежурства они получили вызов о подкреплении: неподалёку от места, где в тот момент находилась их патрульная машина, произошло ограбление магазина. Они решили проигнорировать просьбу о помощи, а позже пытались скрыть от капитана полиции своё местонахождение и заявили, будто не услышали радио из-за постороннего шума.

Как выяснилось из записи видеорегистратора, установленного в их машине, Лозано и Митчелл не приняли вызов осознанно, потому что были слишком увлечены игрой в Pokemon Go. Они отправились ловить сначала появившегося неподалёку Снорлакса, а затем – Тогетика. Судя по их беседе, они успешно поймали обоих.

После того, как внутреннее расследование установило их вину, полицейские начали отрицать, что играли в мобильную игру и пытались обмануть начальство. По версии Лозано и Митчелла, они обсуждали не покемонов, которых сами пытались поймать в тот момент, а сообщения из чата с другими любителями Pokemon Go. Более того, в своей апелляции они заявили, что использовать записи с видеорегистратора против них было нельзя. Суд не обнаружил никаких нарушений в ходе расследования и постановил, что устав не запрещал привлекать к процессу запись разговора Лозано и Митчелла. В итоге их увольнение признали законным.

Напомним, ранее в Одессе мужчина забежал в здание суда в поисках покемона.