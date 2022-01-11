«Николаевский международный аэропорт» 24 января отправит в Киев первый борт компании «Мотор-Сич»

Первый рейс компании «Мотор-Сич» из Николаевского международного аэропорта в аэропорт «Киев» состоится уже 24 января.

Об этом сообщает КП «Николаевский международный аэропорт» в Telegram .

По словам директора КП Петра Кызыма, продуктивные переговоры об открытии сообщения удалось провести за короткое время.

– Учитывая, что николаевцы довольно часто путешествуют в Киев, мы поставили перед собой задачу вернуть в аэропорт рейсы в Киев. Месяц продуктивных переговоров и уже 24 января Николаевский аэропорт примет и отправит первый борт в Киев, – сообщил Петр Кизим.

На КП отметили, что Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского, известный как «Жуляны», расположен непосредственно в пределах столицы, что значительно сэкономит время николаевцам. Кроме того, рейс будет прямым, без дополнительных остановок.

Билеты можно приобрести на официальном сайте компании от 1257 гривен.

Рейс будет работать по расписанию:

Киев (19:15) – Николаев (20:25) – Пн, ср, пт; Киев (20:00) – Николаев (21:10) – воскресенье; Николаев (7:20) – Киев (8:30) – Пн, ср, пт; Николаев (8:00) – Киев (9:10) – суббота.