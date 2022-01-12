Поп-рок-группа из Николаева выпустила новый альбом «Высота»

Украинская поп-рок-группа «Sergey Kroitoru», участники которой родом из Николаева, выпустила новый альбом «Высота».

Об этом сообщили представители группы.

Пятый студийный альбом вышел на одном из наибольших музыкальных лейблов в стране «Moon Records». Группа работает в Киеве последние несколько лет, но рабочий материал был записан еще в николаевский период творчества. Группа также выпустила несколько клипов, которые были сняты в Николаеве при участии николаевского режиссера Игоря Чебана. В частности клип на песню «Ночі і дні» был снят в районе улицы Садовой и в парке Победы.

«Группа параллельно всему работает над концертной деятельностью и если все получится, то посетит родной город с выступлением», - отметили в коллективе.

Музыканты анонсировали работу над студийной видеосессией, на которой слушатели смогут увидеть и услышать коллектив с живым звуком. Позже этот проект перерастет в полноценный концертный фильм. Также планируется выход нового клипа, снятого уже в Киеве.