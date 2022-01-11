Прием больных «в отдельном кабинете», закрытые ворота перед «скорой» и отсутствие на рабочем месте: Как соратники Федоровой саботируют работу «инфекционки»

В управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации рассказали о нарушениях закона, которые были обнаружены в работе нескольких сотрудников администрации КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом свидетельствуют результаты проверки, которая была проведена в рамках помощи по организации работы больницы, поскольку соратники экс-руководительницы больницы саботируют деятельность КНП.

В ходе проверки чиновники обнаружили ряд нарушений, в частности:

-начальница отдела кадров не находилась на рабочем месте и не приступала к служебным обязанностям, а 6 января, придя на работу, не оформила необходимые документы, чем нарушила требования статьи 139 Кодекса Законов о труде Украины;

-помощница руководителя фактически отсутствовала на рабочем месте с 11:05 до 14:30, не выполняла свои должностные обязанности, чем нарушила Условия коллективного договора, действующего на Предприятии, требования статьи 139 Кодекса Законов о труде Украины;

-5 января врач Светлана Федорова забрала ключи от служебных кабинетов директора и помощника директора (приемная). Осмотрев помещение, члены комиссии установили, что Федорова выборочно принимала в кабинете пациентов. Об этом свидетельствуют найденные предметы:

1) кислородный концентратор и камера для хранения стерильных изделий, не имеющих инвентарного номера; 2) холодильник, в холодильной камере которого вместе с продуктами питания хранятся лекарственное средство «Актемра» и иммунобиологический препарат вакцина «Инфлувак»; 3) в шкафах лекарственные средства, накопленные в картонных коробках, хранятся неупорядоченно, без учета фармакологических групп и физико-химических свойств, в том числе с нарушенной вторичной/первичной упаковкой, с истекшим сроком годности;

При этом, документы для проверки лекарств никто не предоставил.

-5 января заместитель директора по учету и аудиту самовольно подписал и направил платежные поручения в «ПриватБанк» для выплаты аванса работникам больницы без согласования с новой исполняющей обязанности руководителя больницы;

-Заместительница директора по инфекционному контролю Алевтина Демьяненко не приступала к выполнению своих обязанностей, отсутствовала на рабочем месте, а потом вместе с председателем профсоюзного комитета Игорем Гаврилишиным объявила о сборе медработников, призвав саботировать работу КНП для дискредитации руководства.

Также, в один из рабочих дней врач по ультразвуковой диагностике по приказу Федоровой вызвала полицию, сообщив, что работу КНП блокирует и.о. главы больницы Ярослава Студзинская, которая якобы закрыла ворота и не пропускает сотрудников. При этом, ворота закрыли по приказу Федоровой.

«Комиссия констатирует, что заявительница, сообщая об ограничении больным доступа к предприятию со стороны и.о. директора, отдавала себе отчет, что въездные ворота закрыты по инициативе и по приказу именно Федоровой С.Ф. и заместителя директора по инфекционному контролю. То есть в действиях Заявительницы содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 383 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», - сказано в сообщении.

Помимо этого, в больнице закрывали ворота перед автомобилями экстренной медицинской помощи. По меньшей мере две бригады скорой помощи не пустили в КНП.

«Это стало следствием закрытия въездных ворот по инициативе врача-инфекциониста Федоровой С.Ф. и заместителя директора по инфекционному контролю, которая превышает властные полномочия, объявила себя «и.о. директора предприятия». Вышеуказанные действия указанных лиц по созданию искусственных препятствий, ограничивающих доступ на территорию предприятия автомобилей скорой (экстренной) медицинской помощи представляют реальную угрозу жизни и здоровью больных», - отмечают в сообщении.

В итоге, комиссия нашла в действиях Федоровой и тех, кто продолжает ей подчиняться, признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 206 Уголовного кодекса Украины «Противодействие законной хозяйственной деятельности». В связи с этим, в облздраве рекомендовали Студзинской привлечь нарушителей к административной ответственности и обратиться в компетентные органы.

«Комиссия управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации по результатам работы на предприятии предоставила ряд рекомендаций и.о. директора КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета Студзинской Я. В., в частности, привлечь к дисциплинарной ответственности вышеупомянутых лиц и по фактам выявленных нарушений направить соответствующие материалы в компетентные органы», - добавили в сообщении.

Как известно, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».