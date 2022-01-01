Минцифры запретило украинским чиновникам хамить посетителям и требует качественно предоставлять админуслуги

Министерство цифровой трансформации утвердило приказ, вводящий единые стандарты качества государственного сервиса. Теперь более 7 тысяч госорганов, предоставляющих услуги украинцам, будут следовать новым требованиям.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Заместительница министра Людмила Рабчинская считает, что изменения позволят приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам. Также они упростят работу сотрудников Центров предоставления админуслуг и других фронт-офисов. Появились новые требования:

- качественно и без дискриминации предоставлять услуги всем, кто обращается, в том числе людям с инвалидностью, бабушкам и дедушкам, иностранцам и представителям национальных меньшинств;

- избегать и предотвращать возникновение конфликтов с посетителями;

- положительно мыслить в проблемных ситуациях и фокусироваться на возможностях и решении проблемы, а не на ограничениях;

- ежедневно собираться и реагировать на отзывы посетителей, а также учитывать замечания по улучшению сервиса;

- подтверждать получение электронных листов и указывать ФИО и контакт прорабатывающего их сотрудника, если услуга предоставляется по электронной почте;

- отвечать в течение 5 минут во время общения в онлайн-чате. Если в ответ требуется больше времени, человека нужно предупредить в течение 1 минуты.