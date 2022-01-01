Минцифры запретило украинским чиновникам хамить посетителям и требует качественно предоставлять админуслуги

Министерство цифровой трансформации утвердило приказ, вводящий единые стандарты качества государственного сервиса. Теперь более 7 тысяч госорганов, предоставляющих услуги украинцам, будут следовать новым требованиям.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Заместительница министра Людмила Рабчинская считает, что изменения позволят приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам. Также они упростят работу сотрудников Центров предоставления админуслуг и других фронт-офисов. Появились новые требования:
- качественно и без дискриминации предоставлять услуги всем, кто обращается, в том числе людям с инвалидностью, бабушкам и дедушкам, иностранцам и представителям национальных меньшинств;
- избегать и предотвращать возникновение конфликтов с посетителями;
- положительно мыслить в проблемных ситуациях и фокусироваться на возможностях и решении проблемы, а не на ограничениях;
- ежедневно собираться и реагировать на отзывы посетителей, а также учитывать замечания по улучшению сервиса;
- подтверждать получение электронных листов и указывать ФИО и контакт прорабатывающего их сотрудника, если услуга предоставляется по электронной почте;
- отвечать в течение 5 минут во время общения в онлайн-чате. Если в ответ требуется больше времени, человека нужно предупредить в течение 1 минуты.
Расширились имеющиеся требования:
- безбарьерно предоставлять сервис разным группам населения. Например, предоставлять информацию на жестовом языке или использовать онлайн-переводчик для общения с иностранцами;
- адаптировать пространства ожидания и обслуживания для людей с инвалидностью, посетителей с детьми и любого возраста, а также помогать им во время визита.
Также госорганы должны быть безбарьерными для людей с инвалидностью. Например, документы должны предоставляться по просьбе посетителей с увеличенным шрифтом или шрифтом Брайля, а информация – на жестовом языке. Также чиновников обязали уважительно и тактично общаться с посетителями всех возрастов и социального статуса и соблюдать деловой дресс-код. Новые стандарты обязательны для ЦПАУ, сервисных центров МВД, государственных миграционных служб и всех госорганов, предоставляющих админуслуги украинцам.
Напомним, ранее в Минцифре похвалили Николаевщину за прогресс в электронных услугах.