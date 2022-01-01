Маленькая львовянка получила укол от СМА – удалось собрать деньги на самый дорогой препарат в мире

Маленькая львовянка Виктория Полюга получила укол препаратом Zolgensma от спинальной мышечной атрофии.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«В прошлом году родители, волонтеры и весь Львов собирали деньги на этот дорогой препарат от спинальной мышечной атрофии. Поздравляем! Пусть все будет хорошо», - отметил мэр.

Препарат, необходимый девочке, стоил 50 миллионов гривен. Сбор денег начался весной 2021 года, и уже в ноябре волонтеры объявили, что сумму собрали. Однако после этого еще месяц продолжалось приготовление документов и переговоры с американской клиникой. В начале декабря девочка с родителями улетела в клинику в Сан-Антонио (США), пишет «Громадське». Девочка хорошо перенесла процедуру. Она еще некоторое время будет в США, ведь необходимо наблюдение врачей за ее состоянием.

Спинная мышечная атрофия – редкая генетическая болезнь, сопровождающаяся атрофией мышц. В Украине ею болеют более 200 детей. Лечение очень дорогое – только один укол препаратом Zolgensma стоит более 2 миллионов долларов, но он дает ребенку шанс на жизнь.

Напомним, что также собирают средства для маленького николаевца Димы Жадана, который нуждается в лечении спинальной мышечной атрофии.