В Ингульской администрации сначала решили «прикрыть» барельеф Ленина в парке «Юность», а потом удалили пост – что будут делать на самом деле, неизвестно

В Администрации Ингульского района сначала заявили, что думают чем-то прикрыть барельеф советского политического деятеля Владимира Ленина, а позже удалили информацию.

Пост об этом был написан на странице администрации в Facebook.

Как известно, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали частичный демонтаж памятника Ленинскому комсомолу по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность».

На Facebook-странице Администрации сообщили, что провели выездное заседание возле памятника вместе с главой Анной Ременниковой и самим автором скульптуры Юрием Макушиным. В ходе заседания, как сообщалось, Макушин предложил не демонтировать барельеф, а «закрыть его нейтральными барельефными конструкциями».

«Глава администрации Ингульского района Анна Ременникова приняла участие в выездном совещании по решению вопроса «декоммунизации» памятника «Ленинскому комсомолу» возле парка «Юность». К участию в совещании был приглашен автор скульптурной композиции Юрий Макушин. Сейчас скульптор предлагает, как вариант, обойтись без демонтажа подлежащих декоммунизации элементов памятника и закрыть их нейтральными барельефными конструкциями. Предложение будет рассмотрено в ближайшее время», - сказано в сообщении.

Позже запись была удалена, но скриншот опубликовал у себя на странице в Facebook глава общественной организации «Бугский гард» Илья Зелинский. Он также сообщил, что демонтирует барельеф самостоятельно, если этого не сделают в течение месяца.

«Если не будет исполнен закон о декоммунизации, а будете и дальше искать место между двумя стульями, барельеф с красным террористом, который вел войну против украинской государственности и является элементом пропаганды, будет ожидать судьба всех последних упоминаний о тоталитарном прошлом в Николаеве. Деньги на демонтаж найдем с единомышленниками – у вас есть месяц! Считайте это публичным заявлением», - заявил Зелинский.

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Екатерина Стоколяс-Литвиненко, в свою очередь, заявила, что барельеф необходимо демонтировать.

«Я не эксперт в архитектуре и скульптуре. Я понимаю специалистов, выступающих за сохранение предметов искусства периода социализма. Поэтому для таких памятников могут быть специально отведены места. В Путивле Сумской области есть музей советских памятников. Но у нас рассматривают другие варианты, прикрыть, закрыть и так далее. Но я еще раз подчеркиваю, палачам украинского народа не место на площадях, улицах и парках!» - написала Стоколяс-Литвиненко.

В свою очередь, журналист Олег Дорош-Гордий у себя на Facebook сообщил со ссылкой на присутствующего на заседании администрации. По его словам, речь шла не о том, чтобы прикрыть барельеф, а о том, чтобы демонтировать его и чем-то прикрыть образовавшуюся пустоту.

«Пусть все участники так сказать на лобном месте и прокомментируют, потому, кажется, закралась ошибочка и недоразумение. Меня на этой конференции не было, потому что купил, то и продаю. Есть такое - Юрий Макушин не высказывался о том, чтобы оставить барельеф. Он пытался искать идеи и варианты, что вместо него сделать. Администрация Ингульского района несколько неверно разъяснила информацию. Решался вопрос не о том как закрыть барельеф, а как и чем его заменить», - отметил Дорош-Гордий.

При этом, ни у сотрудников администрации, ни у самой Анны Ременниковой корреспонденту «Преступности.НЕТ» взять комментарий так и не удалось, поэтому предмет дискуссии во время выездного заседания к памятнику остался неизвестным.

Напомним,