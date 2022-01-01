Все котельные «Николаевоблтеплоэнерго» возобновили свою работу

В Николаеве восстановили подачу тепла к жилым домам, учебным и лечебным учреждениям в микрорайонах Намыв и Лески.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Как известно, в ночь с 11 на 12 января (ориентировочно с 00:00 до 06:00) АО «Николаевоблэнерго» проводило аварийно-ремонтные работы на электросетях в микрорайонах Лески и Намыв. В связи с этим, вынужденно отключили котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за чего около 200 жилых домов, 5 детских садов, 5 школ и одно лечебное учреждение остались без отопления.

«По состоянию на 8:00 тепло подается ко всем жилым домам, учебным и лечебным заведениям и другим объектам», - сообщили на предприятии.

Напомним, что в эту ночь в Николаеве должно было похолодать до минус 15 градусов.