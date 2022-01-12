В порт Черноморска доставили партию оборудования для строительства Тилигульской ВЭС в Николаевской области

ГП «Морской торговый порт «Черноморск» разгружает партию оборудования для Тилигульской ветряной электростанции.

Об этом пишет USM.

Как известно, в мае 2021 года руководство Николаевской областной государственной администрации и Николаевского областного совета подписало Меморандум о сотрудничестве с украинской энергетической компанией «ДТЭК», в рамках которого будет построена Тилигульская ветряная электростанция.

Так, судно Baltic Harmony прибыло 1 января в Украину из китайского порта Тайкан. Известно, что Baltic Harmony привез опоры ветряков общим весом 5,8 тысяч тонн.

Завершить работы в порту планируется 14 января.

Кроме того, 1 декабря в порту также приняли балкер с негабаритным грузом для ветряных электростанций, на котором находилось 35 опор.

Напомним, ДТЭК ВИЭ построил «Острова птиц» на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский» в Николаевской области.