«Николаевской ТЭЦ» выделили трубы из материального резерва города на замену 600 метров теплосети на Московской

Исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал выделение материалов из материального резерва Николаева для ЧАО «Николаевская ТЭЦ» для частичной замены теплосети на участке по улице Московской.

Соответствующее решение было принято членами исполкома Николаевского горсовета в среду, 12 января, передает «Преступности.НЕТ».

«С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций, связанных с прекращением теплоснабжения в отопительный период ЧАО «Николаевская ТЭЦ» необходимо произвести замену участка тепломагистрали по улице Московской от ТК 20 до ТК 22 протяженностью 600 метров, в межотопительный период использовано 186,6 метров трубной продукции», - говорится в проекте решения.

Как известно, в Николаеве по несколько раз в год разрывают улицу Московскую, где находятся устаревшие теплосети «Николаевской ТЭЦ».

Ранее сообщалось, что на реконструкцию теплосетей по Московской нужно более ₴75 миллионов – частично финансирование собирались заложить в бюджете Николаева на 2021 год.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В январе 2019 года на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ». Мэр Николаева Александр Сенкевич был уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.

Также депутаты Николаевского горсовета не согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.

Позже сообщалось, что реконструкция сетей на Московской обойдется в ₴63 миллиона – в «Николаевской ТЭЦ» заявили, что подрядчик затягивает с проектами.