Противостояние в «инфекционке»: Саботирующий работу отдел кадров все же передал и.о. директора Студзинской часть запрашиваемых документов

Сотрудники отдела кадров КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» передали, наконец, часть запрашиваемых документов, которые были необходимы исполняющей обязанности главы КНП Ярославе Студзинской для работы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили работники управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, которые помогают организовывать работу в больнице.

Отметим, с начала года работа в КНП саботируется работниками администрации больницы и бывшей начальницей учреждения Светланой Федоровой. Сотрудники отдела кадров изначально отказывались предоставлять какие-либо запрашиваемые документы.

Но в среду, 12 января работники, наконец, согласились и дали часть трудовых книжек, которых раньше не было в отделе, поскольку они были на руках у сотрудников КНП. Также были предоставлены расписки об их получении, должностные инструкции, книга приказов про перемещение, принятие и увольнение сотрудников за 2021 год, коллективный договор (ранее в отделе настаивали, что он был изъят в ходе обысков), часть личных дел.

В то же время, сотрудники бухгалтерии продолжают игнорировать законное руководство больницы и не дают документы, которые у них запрашивают.

Отметим, в КНП практически каждый день приезжают сотрудники управления здравоохранения Николаевской ОГА – они помогают организовать работу в больнице.

— Были провокационные выкрики Алевтины Васильевны (Демьяненко – самоназначенная и.о. главы КНП), она мешала работе комиссии. (Их не устраивало) наше присутствие, факт проверки, - сказал один из работников облздрава.

Как известно, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».