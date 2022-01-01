Федорова и «тайная комната»: И.о. главы николаевской «инфекционки» Студзинская показала, что нашли в «секретном кабинете» экс-директора

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская показала, что конкретно нашли в «тайной комнате» бывшей руководительницы Светланы Федоровой, которая держала его для приема выборочных пациентов.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Как известно, в управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации рассказали о нарушениях закона, которые были обнаружены в работе нескольких сотрудников администрации КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Студзинская рассказала, что получила акт от управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, в одном из пунктов которого сообщается о «тайной комнате».

«Один из пунктов касается именно этого помещения, вход в которое есть только из приемной кабинета, который занимала Федорова. Весь осмотр кабинета производился под видео и в присутствии полиции, понимая все инсинуации, к которым прибегнет экс-директор», - рассказала Студзинская.

После чего она рассказала подробнее, что было найдено в кабинете. К примеру, в нем обнаружили медицинское оборудование, холодильник с едой и алкоголем, массажер, большое количество костюмов для защиты, кушетку и разные лекарственные средства неизвестного происхождения.

«Что это была за комната, зачем все это было там, какую помощь и кому в ней предоставляли, может ответить только бывший директор и ее соратники. Неужели, чтобы пациент, которому нужен был препарат, такой как «Актемра», вынужден был идти на поклон к директору КНП? И это не единственный вопрос, на который ответов пока нет», - написала Студзинская.

Кроме того, она отметила, что администрация продолжает саботировать работу больницы, поэтому о каждом действии со стороны сотрудников приходится просить.

«Любую информацию и документацию, которая необходима для того, чтобы КНП беспрерывно работало и медицинский персонал был всем обеспечен и мог предоставлять всю необходимую помощь пациентам, приходится, в буквальном смысле этого слова, «вымаливать», выпрашивать, «выгрызать»… Любые призывы а административному персоналу (отдел кадров, бухгалтерия, заместители) наталкиваются просто на стену, которую в их головах выстроила бывшая директриса. При этом, какую-либо логику в заявлениях, утверждениях, действиях этих 12-15 человек найти просто невозможно. Но, ничего. Я сделаю все, чтобы больница начала стабильно работать, медики получали свои заслуженные зарплаты, а пациенты были всем обеспечены!» - отметила Ярослава Студзинская.

Как известно, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».