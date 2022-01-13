На картине Ботичелли нашли изображение, скрытое под слоем краски

На картине «Муж скорбей», автором которой считается итальянский художник Сандро Боттичелли, и которую собираются выставить на аукцион Sothebyʼs за $40 миллионов, под слоем краски обнаружили изображение Мадонны с младенцем.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на «The Art Newspaper».

В инфракрасном свете на перевернутой вверх ногами картине видны черты лица, особенно нос, глаза и улыбка, якобы принадлежащие младенцу Христу. Кроме этого, специалисты заметили, вероятно, складки мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и часть рукава, а также руку младенца.

По словам специалистов, в эпоху Возрождения «панно было ценным товаром, его не хотелось бы выбрасывать», если какая-то картина долгое время лежала недоработанной. В то же время инфракрасное исследование показывает, что Боттичелли внес определенные коррективы в композицию.

Напомним, ранее картину Ван Гога продали на аукционе за $36 миллионов.