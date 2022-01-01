В САД рассказали, когда планируют начать строительство отстойника в пригороде Николаева

Глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук рассказал о планах по строительству паркинга для большегрузного транспорта на территории области.

Об этом он рассказал в среду, 12 января, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Антощук отметил, что в САД уже запросили финансирование для строительства отстойника, «Укравтодор» учел просьбы Службы. По прогнозам главы САД, при всех необходимых условиях паркинг начнут строить в мае 2022 года.

— Отстойник – это не сама по себе площадка, которая должна вырасти посреди поля. Это площадка, которая должна привязаться к развязке, о которой я говорил раньше. Довольно таки сложный узел, он включает в себя развязку, капитальный ремонт дороги, который мы производим сейчас, и, в последствие, отстойник для фур. Проектная документация у нас готова, на сегодняшний день. То есть, по отстойнику документация проходит экспертизу. Мы надеемся, что в феврале мы получим экспертизу, как строчку в бюджете, чтоб было финансирование, мы подали в «Укравтодор» свои предложения, и «Укравтодор», насколько мне известно, учел предложения Службы автомобильных дорог, и подал это предложение дальше по вертикали, поэтому, по моим прогнозам, я так думаю, что в мае, в конце мая мы начнем строительство, - рассказал Антощук.

Служба автодорог также будет балансодержателем отстойника.

Как известно, 30 июля депутаты горсовета Николаева разрешили Службе автодорог начать процедуру получения 37 га земли под обустройство отстойника для фур.

В частности, Служба Автомобильных дорог в Николаевской области 6 августа объявила тендер на разработку проектной документации на строительство отстойника для большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Ориентировочная стоимость его строительства может составить порядка 119 миллионов гривен. Финансирование осуществляется за государственный бюджет. Согласно технической спецификации, отстойник должен быть рассчитан на 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

При этом пока неизвестно, на чьем балансе будет отстойник для фур на Николаевщине.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Замазеева анонсировала открытие отстойника для фур в следующем году.