На Львовщине на мероприятии использовали форму дивизии «Галичина» – СМИ перепутали и приписали случившееся Николаеву

В бывшем Николаевском районе Львовской области в одной из библиотек провели презентацию книги, в которой участвовал человек в форме дивизии ваффен-СС «Галичина».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский.

В соцсетях писали, что представляли книгу Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» о подготовке офицеров для дивизии «Галичина».

Бужанский не уточнил, в каком городе произошла презентация. В итоге всеукраинские СМИ посчитали, что мероприятие состоялось в Николаеве Николаевской области. Видимо, их с толку сбила надпись на стеллаже библиотеки «Поетичні обрії Миколаївщини». На самом деле мероприятие прошло в Николаеве Львовской области или бывшем Николаевском районе, который включили в Стрыйский район. Информацию СМИ поспешил опровергнуть заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

«Официально заявляю, речь идет об одной из библиотек города Николаева Львовской области… В городе Николаеве никогда не было, и уверен, не будет ничего подобного. И никто, никогда здесь не пропагандировал, и не будет пропагандировать фашизм, нацистскую идеологию и тем более демонстрировать ССовскую форму. Эти понятия для нас за пределами нашей совести и закона», - написал Гранатуров в Facebook.

Напомним, в Украине действует уголовная ответственность, предусмотренная статьей 436-1 Уголовного кодекса за изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее киевская полиция открыла дело из-за проведения марша в честь дивизии СС «Галичина» и составила протокол на его участника за нацистское приветствие.